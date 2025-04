Plus Belle La Vie du 16 avril 2025 : Vanessa sous le choc, Patrick remercie Bahram (résumé + extrait vidéo épisode 312 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 16 avril 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 312 de PBLV – Vanessa va surprendre Hector et Blanche entrain de s’embrasser aujourd’hui « Plus belle la vie, encore plus belle ». Pendant ce temps là, Léa est déjà sortie de l’hôpital et Patrick remercie chaleureusement Bahram.





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 16 avril 2025 – résumé de l’épisode 312

Vanessa s’étonne de l’absence d’Hector, et Ulysse remarque qu’elle semble inquiète. C’est alors qu’Hector fait son entrée : il annonce s’être fait voler son sac contenant tous ses carnets de voyage ! Vanessa s’exclame que c’est terrible, mais Hector relativise : Blanche les avait tous lus, elle s’en souvient parfaitement. Ils ont d’ailleurs passé la nuit à tout reconstituer ensemble.

Pendant ce temps là au Pavillon des Fleurs, Blanche confie à Luna qu’ils ont travaillé jusqu’au petit matin. Luna, intriguée, lui demande si elle n’est pas amoureuse. Blanche esquive, mais finit par avouer qu’Hector ne s’est jamais remis de sa grande histoire d’amour, ce qui l’a poussé à parcourir le monde.



Publicité





Léa profite d’un moment face à la mer aux côtés de Jean-Paul. Déjà sortie de l’hôpital, elle profite de l’instant présent. Patrick tente d’appeler Jean-Paul, mais ce dernier ignore l’appel : ils veulent d’abord penser à eux.

De son côté, Ophélie confie à Aya que l’idée de rencontrer ses parents biologiques l’a trop bouleversée. Elle a préféré retourner voir Vanessa. Aya, bienveillante, lui assure que sa mère sera toujours là pour elle, même si elle a fait des erreurs. C’est alors que Thomas surgit : il souhaite qu’Ophélie teste le menu du mariage. Même si elle connaît les recettes par cœur, il reste nerveux et décide de faire appel à Éric pour goûter. Ophélie, amusée, lui dit de se détendre.

Bahram et Éric peaufinent les derniers détails du mariage quand Patrick les rejoint. Il vient remercier Bahram : sa fille s’est réveillée, et il leur exprime toute sa gratitude. Il en profite pour les féliciter et leur demande comment ils se sont rencontrés. Éric raconte que Bahram livrait des repas au Pavillon des Fleurs. Patrick leur souhaite beaucoup de bonheur avant de repartir.

Ophélie goûte un chou préparé par Aya… qui a accidentellement mis du sel à la place du sucre ! Thomas arrive à ce moment-là. Ophélie dévore tout et assure que c’est un délice, histoire de calmer les tensions. Plus tard, Aya présente son menu revisité du mariage à Éric et Bahram. Si Thomas est d’abord sceptique, il finit par être conquis et s’excuse de ses doutes.

Luna retrouve Babeth au cabinet médical. Babeth a fait des courses pour fêter le retour de Léa et prévoit même d’acheter un transat à bascule pour se détendre. Luna est contente de la voir si apaisée. Babeth l’invite à dîner.

Pendant ce temps, Blanche et Hector continuent à travailler sur le livre. Curieuse, Blanche lui demande ce qui l’a poussé à voyager. Hector évoque alors une histoire d’amour passée : à l’époque, il dirigeait le groupe Kepler et était tombé éperdument amoureux de sa jeune assistante. Leur relation, passionnée mais secrète, dura plusieurs mois. Un jour, il lui proposa de tout quitter pour partir ensemble. Il lui donna rendez-vous… mais elle ne vint jamais. Au même moment, Vanessa relit, émue, une lettre d’amour d’Hector…

Hector emmène Blanche à l’endroit précis où il avait donné rendez-vous à son amour perdu, le lieu même de leur premier baiser. Il n’y était jamais retourné. Blanche, touchée, rejoue tendrement cette scène… et Hector l’embrasse. À cet instant, Vanessa arrive et les surprend. Bouleversée, elle s’éclipse et rentre chez elle. Effondrée, elle jette les carnets d’Hector et sa lettre d’amour au feu.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Blanche perturbée, Steve fait un choix, les résumés jusqu’au 2 mai 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 16 avril 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.