Quelle époque du 12 avril 2025 : les invités ce soir sur France 2

Quelle époque du 12 avril 2025, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h15 sur France 2, juste après « 100% Logique », ou sur france.tv pour le replay.







Quelle époque du samedi 12 avril 2025 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Philippe Caverivière et Paul de Saint Sernin. Ils recevront :

🔵 Louane, notre représentante à l’Eurovision le 17 mai prochain sur France 2 🎤✨



🔵 Garou, à l’occasion de la sortie de son dernier albim “Un meilleur lendemain” le 5 mai prochain

🔵 Nine d’Urso, à l’occasion de la série « Le rebelle, les aventures de la jeune George Sand » à partir du 14 avril sur France 2

🔵 Laurent Baffie, à l’occasion de la sortie de son « Nouveau dico de Lolo » et la tournée dans toute la France de son spectacle “Se pose des questions”

🔵 Oleksandra Matviichuk, avocate et militante ukrainienne, prix Nobel de la paix en 2022

🔵 James Ellroy, à l’occasion de la sortie de son nouveau livre “Les Enchanteurs”

🔵 Yoann Offredo, ancien cycliste et consultant FranceTV, pour témoigner de son combat contre la sarcoïdose

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 12 avril 2025 à 23h15 sur France.tv