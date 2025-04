Star Academy, Julien Lieb : « Je savais depuis longtemps que Pierre allait gagner »

Publicité





Alors que Julien Lieb trace sa route depuis sa finale perdue à la Star Academy il y a un an face à Pierre Garnier, il s’est récemment confié dans une interview pour La Tribune de Genève.











Alors que son single « Le jeu » marche bien et avant une tournée solo prévue à l’automne, Julien Lieb a assuré plusieurs premières parties de la tournée de la Star Academy 2025. Et dans une interview pour le journal suisse, Julien a confié qu’il savait que Pierre Garnier allait gagner et que lui-même n’avait pas envie de gagner !

« Je savais depuis longtemps que Pierre allait gagner, et franchement j’en étais très content. Je n’ai jamais voulu remporter la Star Academy, car à la clé, il y a un gros contrat avec Sony qui s’étend sur plusieurs années et qui te rend pieds et poings liés avec la boîte. J’aime être libre artistiquement et je voulais justement trouver un label qui correspondait plus à mes valeurs, à l’idée de bosser en famille, entre copains… » a expliqué Julien Lieb.

Des propos qui peuvent surprendre tant gagner la Star Academy fait toute la différence. Aujourd’hui Pierre Garnier connait un énorme succès et il est en plein tournée des Zéniths, avec de nombreux concerts à guichets fermés. Et rappelons que Pierre s’est entouré de sa propre équipe pour son premier album « Chaque seconde ».



