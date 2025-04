The Voice du 12 avril 2025 : la suite des groupes ce soir sur TF1 (extrait vidéo prime 11)

Publicité





The Voice du 12 avril 2025 extrait vidéo – Place à la onzième de la soirée de la saison de The Voice ce samedi soir sur TF1. Les coachs – Vianney, Florent Pagny, Zaz et Patricia Kaas – poursuivent la phase inédite des groupes avec une seconde soirée.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







The Voice du 12 avril 2025, rappel de la présentation des groupes

Après des auditions à l’aveugle riches en émotions, « THE VOICE » franchit un nouveau cap cette saison avec une étape totalement inédite : les GROUPES ! Les coachs ont carte blanche pour créer de véritables tableaux musicaux, offrant des performances étonnantes et des mises en scène à couper le souffle, du jamais vu dans l’émission.

Ils composeront des groupes de 3 à 4 talents, réunis autour d’un même titre, qu’ils devront interpréter en harmonie selon la vision artistique de leur coach. Un vent de nouveauté souffle sur « THE VOICE »… et promet des moments de pure magie musicale !



Extrait vidéo

En avant-première, découvrez une prestation inédite : Miya, Kilonga, Dixye et Roxane de la team Vianney reprennent le titre ‘Alibi’ de Sevdaliza, Pabllo Vittar et Yseult. Un choix audacieux de la part de leur coach… Sera-t-il décisif pour la suite de l’aventure ?

#TheVoice

Une prestation puissante de Miya, Kilonga, Dixye et Roxane sur ”Alibi” 🤩 RDV sur @tf1plus pour découvrir leur prestation en intégralité ✌️ pic.twitter.com/or43P3PEKo — The Voice ✌️ (@TheVoice_TF1) April 10, 2025

Prestation à voir en entier sur TF1+.

The Voice 2025, rappel de la présentation de la nouvelle saison

La saison 2025 de The Voice promet son lot de surprises et de nouveautés ! Sur les emblématiques fauteuils rouges, de grandes figures de la chanson française et internationale font leur apparition. Patricia Kaas et Zaz, deux artistes à la voix inimitable, rejoignent l’aventure pour partager leur passion et leur expertise. À leurs côtés, Vianney, toujours aussi authentique et émouvant, prolonge son engagement. Et pour marquer les esprits, Florent Pagny signe un retour attendu, apportant avec lui son charisme et son immense expérience.

Avec ce quatuor de prestige, l’émotion sera au rendez-vous, portée par des talents d’exception. Préparez-vous à vivre des moments inoubliables et à vibrer au rythme de performances époustouflantes !

The Voice 2025, ça continue ce samedi 20 avril 2025 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.