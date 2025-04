Un Si Grand Soleil du 14 avril : Hugo va trop loin avec Pablo, Thierry mal (résumé épisode 1619 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 14 avril 2025, spoiler résumé de l’épisode 1619 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 14 avril 2025.





Hugo demande à Sabine si Pablo lui a parlé de sa décision. Elle lui répond que non, mais il ne faut pas lui mettre la pression. Hugo craint que ça soit mauvais signe qu’il ne réponde pas mais Sabine est assez confiante, il créée des liens. Pablo les interrompt, il a le sourire et prend un croissant avant de partir au lycée.

Dans le tram, Pablo reçoit un appel de Noa, qui est déjà de retour. Il lui propose de le rejoindre pour passer la soirée chez son père. Noa est emballé à l’idée de revenir par la grande porte chez le mec qu’ils ont cambriolé !



Au commissariat, Elise laisse Suzanne relire sa déposition. Suzanne demande une faveur à Elise avant d’êre transférée en prison… Pendant ce temps là, Thaïs vient voir Thierry. Elle lui dit qu’elle le plaint, elle est passée par là. Et elle est triste pour Suzanne. Thierry pense qu’elle est contente de ce qui lui arrive, Thaïs lui avoue qu’elle lui en veut toujours mais elle ne tient pas à le voir souffrir pour autant. Elise les interrompt, Suzanne veut voir Thierry une dernière fois…

Au lycée, Noura interroge Pablo sur son père. Il lui dit que c’est juste son géniteur, il n’a pas de famille. Il lui parle de son pote Noa. Noura lui propose d’aller à la plage mais il dit qu’il ne peut pas.

Le procureur a demandé à déférer Suzanne, Becker pense qu’il va passer longtemps en prison. Le procureur parle des suspicions sur Verneuil, qui aurait permis à des personnes peu scrupuleuses de récupérer des entreprises en faillite. Mais ils n’ont jamais pu rien prouver.

Thierry retrouve Suzanne. Elle lui demande encore pardon, elle est désolée. Elle a tout gâché. Thierry ne comprend pas, elle aurait pu trainer Verneuil en justice. Elle lui dit qu’elle l’aime, Thierry n’avait jamais ressenti quelque chose d’aussi fort avant… Suzanne lui demande s’il l’aime encore, Thierry ne répond pas et Elise vient la chercher.

Noa est avec Pablo, qui pense qu’Hugo se rattrape par culpabilité. Noa lui assure qu’après le coup, ils pourront aller vivre au Mexique. Ils bosseront dans un bar de plage.

Thaïs demande à Elise d’être moins dure. Manu rappelle à Elise que Thierry reste un collègue, ils doivent le soutenir. Elise lui rappelle qui il est, Manu lui conseille d’ouvrir son coeur. Thaïs a juste peur que Thierry fasse une bétise.

Pablo et Noa jouent aux jeux vidéos, ils ont mis la maison en pagaille. Hugo rentre, il est remonté et comprend que c’est Noa. Plus tard, Hugo reproche à Pablo d’enfreindre son contrôle judiciaire. Pablo pense que tout le monde s’en fout. Il lui dit qu’il n’a qu’à le dénoncer pour se débarrasser de lui. Hugo lui demande d’arrêter de lui pourrir la vie. Quand Pablo lui dit qu’il n’avait qu’à pas coucher sa mère, Hugo lui dit qu’il a fait une belle erreur ce jour là ! Pablo s’emporte et donne un coup dans son saxo avant de partir !

Marc a reçu un appel de sa taupe au commissariat : il annonce à Marie-Sophie que la tireuse a avoué et qu’elle était la compagne d’un flic, Thierry Valois. Ils veulent écrire un article ! De son côté, Elise est au téléphone avec Elodie et accable Suzanne, mais Elodie ressent de la compassion.

Le soir, Hugo culpabilise pour ce qu’il a dit à Pablo. Sabine pense qu’il fait comme il peut. Hugo pense que Noa est comme un frère pour lui, il pense que Pablo est avec lui et il espère qu’ils ne font pas de bétises…

Marc attend Thierry à la sortie du commissariat, il lui dit qu’il sait pour sa relation avec la snipeuse et il va écrire un article sur lui. Thierry l’envoie balader et l’insulte, il lui demande de partir.

Hugo pleure devant une photo de Pablo bébé…

