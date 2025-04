Un Si Grand Soleil du 29 avril : Pablo fait son mea-culpa, Vincent arrêté (résumé épisode 1630 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 29 avril 2025, spoiler résumé de l’épisode 1630 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 29 avril 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Rebecca a encore passé la nuit chez Eve et Manu. Elle s’en va et leur souhaite une bonne journée. Manu est crevé et est content de se retrouver seul avec Eve, il trouve qu’elle prend un peu trop de place. Mais il aime bien ce qu’ils vivent, Eve aussi. Ils se disent que tout va bien.

Yann est avec Hugo, qui s’apprête à quitter l’hôpital. Il lui raconte tout. Yann lui reproche d’être intervenu seul alors qu’il lui avait dit de l’attendre. Mais Hugo a vu Pablo blessé et Vincent qui le menaçait avec son arme. Il a eu peur qu’il tue Pablo. Yann lui fait remarquer qu’il aurait pu y passer. Hugo pense que Pablo voulait empêcher le cambriolage, Yann lui confirme que c’est ce qu’il a déclaré mais il reste complice.



Publicité





Au commissariat, Yann interroge encore Pablo. Il lui explique que Vincent allait revendre les bijoux tout de suite et ensuite ils devaient rapidement quitter la France. Pablo lui assure qu’il ne sait rien d’autre, Vincent ne lui faisait pas confiance. Yann insiste, Pablo sait juste que Vincent comptait récupérer des faux papiers chez un certain Marco. Pablo lui demande ce qui va arriver à Noa, il lui dit que même s’il a déconné c’est un mec bien.

Thaïs a trouvé un Marco dans la base, qui est déjà connu pour trafic de faux papiers. Elle donne les infos à Yann, elle pense qu’il faut y aller vite car Vincent va surement aller chercher ses papiers rapidement. Yann valide, ils vont y aller.

Manu et Alex enquêtent toujours sur le trafic de stéroïdes. Alex remonte la piste d’une plante qui vient du Mexique. Ils vont appeler les pépiniéristes de la région pour savoir qui produit cette plante. Alex a trouvé le seul qui en produit dans la région, ils vont sur place. Il avoue que quelqu’un vient régulièrement et en achète pas mal. Manu veut les factures et l’adresse mais il lui dit que l’homme paie cash, il n’a rien. Il explique qu’il vient une fois tous les 15 jours, il va pas tarder à revenir. Alex lui demande de l’appeler et le retenir dès qu’il revient.

Sabine raccompagne Hugo, qui ne se sent pas bien. Il veut aller au commissariat pour parler à Pablo. Sabine lui dit qu’elle l’a vu hier, elle était en colère et a été hyper dur avec lui. Hugo lui dit de ne pas s’en vouloir, Sabine avoue n’avoir aucune culpabilité. Elle pense qu’il perd son temps avec lui ! Mais Hugo a besoin de lui parler.

Yann et Thaïs sont devant le local de Marco, ils le voient rentrer. Ils attendent plusieurs heures, pas un client. Yann explique à Thaïs que si Vincent se pointe, il va être dangereux et il va falloir faire très attention.

Hugo vient parler à Pablo. Pablo est désolé, il lui demande comment il va. Hugo lui dit que physiquement ça va, c’est pour le reste que c’est plus dur. Il ne comprend pas. Pablo lui dit qu’il est qu’un pauvre débile, c’est lui qui aurait du prendre la balle et y rester. Il dit que Sabine a raison, c’était une perte de temps de l’aider. Il va aller en prison et ils seront tranquilles. Hugo lui assure qu’il n’est pas une perte de temps, Pablo lui dit qu’il est désolé et s’effondre dans ses bras. Hugo lui assure qu’il ne va pas le laisser tomber.

Au lycée, Charlotte vient parler à Noura, qui s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Pablo. Noura interpelle Sabine, qui lui annonce que Pablo est au commissariat. Il s’est mis dans une grosse galère, Sabine lui conseille de l’oublier.

Dans un labo, quelqu’un fabrique des stéroïdes… Quelqu’un avec une tache rouge sur la main. A la salle de sport, un homme prend l’un de ces comprimés.

Vincent retrouve Marco à la nuit tombée, il l’a attendu toute la journée. Vincent lui demande ses passeports, il le menace avec son arme. Yann et Thaïs l’arrêtent !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : une disparition, Janet tombe de haut, les résumés jusqu’au 16 mai 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.