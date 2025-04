Un Si Grand Soleil du 8 avril : Hugo se rapproche de Pablo, Thierry fait une erreur (résumé épisode 1615 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 8 avril 2025, spoiler résumé de l’épisode 1615 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 8 avril 2025.





Alain fait du vélo, seul. Quand il rentre, il retrouve Elisabeth qui est surprise qu’il soit déjà de retour. Alain dit qu’il était fatigué, Elisabeth pense que Clément lui manque. Il nie, elle se moque de lui… Elisabeth lui dit qu’il ne pourra pas lui en vouloir éternellement.



Au commissariat, Becker est avec Alex et Elise. Ils recherchent désormais une femme. Ils vont pouvoir affiner leurs recherches. Plus tard, Elise est dans un centre de tir, elle a les fiches des femmes sur les 10 dernières années. Elle lui demande de chercher sur les 20 dernières.

Hugo rejoint Sabine au petit déjeuner, il s’emporte que Pablo soit pas encore levé. Sabine lui dit de redescendre, il est levé et même déjà parti au lycée. Hugo s’énerve, il dit qu’il l’évite. Sabine lui dit que c’est un ado, il a d’autres choses en tête. Et elle en a marre qu’il soit négatif. Hugo lui annonce qu’il regrette d’avoir accueilli Pablo ! Sabine est choquée, il renonce vite. Elle lui dit qu’il n’a même pas remarqué ses progrès, elle est déçue et lui dit qu’elle ne le pensait pas si peu combatif. Elle s’en va, les larmes aux yeux.

Au lycée, Pablo retrouve Noura. Il lui montre qu’il a retenu les figures de style et lui demande encore de l’aide. Noura accepte, ils se retrouvent après la pause déjeuner. Quand ils se retrouvent pour bosser, Pablo dit à Noura qu’elle ne veut pas se voir telle qu’elle est vraiment. Il la trouve super belle. Noura s’énerve et s’en va, il la retient et lui dit qu’il va lui offrir un miroir pour qu’elle voit à quel point elle est magnifique. Noura avoue avoir des problèmes de confiance en elle. Pablo dit qu’il connait, personne n’a jamais cru en lui.

Au commissariat, Thierry fait la promo du resto de sa compagne aux collègues. Thaïs l’attaque et l’insulte… Ça fait rire Alex. Chez Midi Libre, Marc annonce à Marie-Sophie qu’il a une info sur le tireur : c’est une femme. Ils veulent faire la Une avec ce scoop.

Chez Hugo, Pablo rentre et il n’y a personne. Il prend le saxo et essaie d’en jouer. Hugo rentre et lui dit que c’est un bon début. Il propose de lui montrer, Pablo accepte avec le sourire. Sabine rentre et les découvre ensemble. Pablo progresse, il a l’air content. Sabine a le sourire.

Thierry retrouve Suzanne en cuisine, il lui dit qu’il a ameuté ses collègues pour qu’ils viennent manger dans son resto. Elle a eu 2 réservations de sa part. Elle l’interroge sur l’enquête, Thierry dit qu’ils ont de nouvelles infos : ils ont son adn, c’est une femme et ils ont partie de l’immatriculation de son véhicule. Suzanne a l’air mal à l’aise.

Alain vient voir Clément, qui est surpris. Il dit que c’est Elisabeth qui l’a forcé. Elle veut qu’ils se réconcilient, Becker et Alain finissent par se prendre dans les bras. Clément lui dit que ça lui fait plaisir qu’il soit venu.

Hugo s’excuse auprès de Sabine et lui dit qu’elle avait raison, il s’est braqué trop vite contre Pablo. Il a envie de l’emmener à un concert. Sabine lui conseille de lui acheter des baskets, les siennes ont bien vécu.

Suzanne se rend dans le garage où est garée sa camionnette. A l’intérieur, arme et munitions ! Elle les embarque, sa plaque finit bien par VX !

