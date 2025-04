Un Si Grand Soleil spoiler : Pablo mal, Hugo et Sabine doutent (épisode du 18 avril 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1623 du 18 avril 2025 – Sabine et Hugo vont avoir de sérieux doutes sur Pablo dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors qu’un braquage a eu lieu dans un entrepôt avec un adulte et deux ados qui se sont enfuis en scooter, Hugo ne peut s’empêcher de penser à Pablo et Noa… D’autant qu’en pleine nuit, il a entendu du bruit dans la chambre de son fils.











De son côté, Sabine a retrouvé les baskets de Pablo peines de boue… Elle le confronte : il est sorti cette nuit. Pablo nie, il assure être juste allé fumer un joint dans le jardin. Sabine peine à le croire…

Pendant ce temps là, Rebecca a passé la nuit chez Eve et Manu. Ils n’ont quasiment pas dormi de la nuit ! Quand Rebecca s’en va, Manu et Eve se disent ravis de leur nuit mais décident de ne pas la revoir. Sauf qu’Eve pense à Rebecca toute la journée… Le soir, elle propose à Manu de la revoir, il accepte si elle en a envie.

De son côté, Charles confie à Eliott qu’il a entendu Rebecca parler d’un plan à trois avec un couple… Eliott est loin d’imaginer qu’il parle de sa mère et Manu !



