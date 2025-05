Publicité





66 minutes du 25 mai 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 25 mai 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Running, performance et… drague

Les sportifs en sont friands et cette application est devenue un phénomène mondial : Strava. À sa création en 2009, elle visait principalement les sportifs amateurs. Aujourd’hui, elle a changé de stature avec plus de 135 millions d’utilisateurs répartis dans 190 pays et une cinquantaine d’activités répertoriées. En tête de liste : la course à pied. Rythme cardiaque, parcours, distance, allure… chaque performance est minutieusement enregistrée et partagée pour établir des records ou se mesurer aux autres. Et parfois, plus si affinités ! Car au-delà de son usage sportif, Strava devient aussi un terrain de jeu pour les rencontres amoureuses. Véritable réseau social des sportifs, la plateforme incarne aussi l’obsession contemporaine pour la performance : tout est bon pour briller aux yeux des autres, jusqu’à engager quelqu’un pour courir à sa place ! Mais attention à la surexposition de données personnelles… certains chefs d’État en ont déjà fait les frais. Enquête sur la « Strava mania ».



🔵 Immobilier : propriétaires de plus en plus jeunes

Acheter un bien avant 30 ans semble souvent hors de portée. Et pourtant, en 2023, plus d’un quart des prêts immobiliers ont été accordés à des jeunes de moins de 30 ans. Pour beaucoup, l’objectif n’est pas d’acquérir leur logement principal, mais plutôt d’investir dans un petit bien à louer, tout en continuant à vivre chez leurs parents. Une stratégie habile qui permet de réduire les charges et de se constituer progressivement un apport. Parfois le début d’un véritable patrimoine ! Alors que l’immobilier reste une valeur refuge pour une majorité de Français, les jeunes s’en emparent à leur tour. Enquête sur les astuces et les investissements malins de cette nouvelle génération de propriétaires.

🔵 Ces Français qui nourrissent New York

Et si la capitale de la gastronomie française n’était pas Paris, mais… New York ? La « Big Apple » voit émerger une nouvelle génération de talents formés en France, bien décidés à régaler la métropole américaine. Chefs, pâtissiers, boulangers, œnologues, producteurs, artisans… tous Français, tous reconnus pour leur savoir-faire. Dans le quartier d’East End, où se concentre la « French touch » du luxe et de la gastronomie, les adresses françaises se multiplient, notamment sur la Cinquième Avenue. À New York, qui compte quelque 31 000 restaurants, 155 sont français, dont 18 distingués par le guide Michelin. Des établissements classiques, contemporains ou atypiques. Alors, qui sont ces Français qui font rayonner notre cuisine outre-Atlantique ? Leur figure de proue : Daniel Boulud, Lyonnais à la tête de douze établissements à Manhattan, dont trois étoilés. Immersion gourmande auprès de ceux qui font briller la gastronomie française à New York.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Palace princier à Monte-Carlo

Un palace légendaire nous a exceptionnellement ouvert ses portes : l’Hôtel de Paris à Monaco. En pleine effervescence à l’aube de sa nouvelle saison, l’établissement vibre encore davantage cette semaine à l’occasion du mythique Grand Prix de Formule 1, qui y insuffle une atmosphère électrique. Avec ses 206 chambres et suites, ses quatre restaurants dont deux étoilés, l’Hôtel de Paris incarne le summum du luxe à la monégasque. Ici, rien n’est impossible : transformer le hall en marché provençal sur simple demande d’un client, orchestrer chaque détail dans une suite de 830 m² — dont 300 m² de terrasse — à 60 000 euros la nuit, ou encore organiser un défilé de haute couture en un temps record. Une immersion au cœur d’un palace où l’excellence est une exigence de chaque instant et où les équipes repoussent les limites pour satisfaire une clientèle d’exception.

