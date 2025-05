C à vous du 20 mai 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 20 mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Entretien Trump et Poutine, Netanyahou annonce “le contrôle de Gaza”, reconnaissance d’un état Palestinien… L’analyse de Frédéric Encel, docteur en géopolitique & enseignant à Sciences Po Paris

🔵 Intempéries dans le sud de la France : plusieurs morts et des disparus dans le Var. On en parle avec Laurent Romejko, journaliste météo, présentateur de « Météo à la carte » sur France 3, et Eric Brocardi, porte-parole de la fédération des sapeurs-pompiers



🔵 Dans la Suite de C à vous à Cannes :

– Miki interprétera en live son single “Cartoon sex”

– Mélanie Thierry, Nicolas Mathieu, Bastien Bouillon et Alex Lutz pour son film “Connemara”, en salle le 10 septembre

– Tahar Rahim, Melissa Boros et Julia Ducournau pour son film “Alpha”, en salle le 20 août

– Spike Lee, pour le film “Highest 2 lowest” qu’il a réalisé, en salle le 5 septembre

