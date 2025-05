C dans l’air du 28 mai 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 28 mai 2025, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 28 mai : invités et le sommaire

⬛ Trump : « Poutine joue avec le feu ! »

Alors que la Russie affirme avoir abattu 300 drones en direction de Moscou, Volodymyr Zelensky est en visite à Berlin pour rencontrer le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz (CDU). Ce dernier vient d’autoriser l’usage des armes livrées à l’Ukraine contre des cibles en territoire russe, rompant avec la prudence passée de l’Allemagne, qui limitait la portée des armements à 70 km. La livraison potentielle de missiles Taurus (portée de 500 km) est désormais en question, bien que Berlin ne détaille plus ses envois.



Publicité





Moscou dénonce une « décision dangereuse », contraire à toute perspective de paix. Cette annonce intervient alors que l’Ukraine subit de nouvelles attaques de drones et que des mouvements russes sont signalés près de Soumy et en Biélorussie. Pour Merz, Poutine interpréterait toute tentative de cessez-le-feu comme une faiblesse.

De son côté, Donald Trump, jusqu’ici favorable à un rapprochement avec Moscou, a durci le ton. Il a accusé Poutine de « jouer avec le feu », après l’avoir qualifié de « complètement fou ».

L’Allemagne franchit donc un cap en autorisant Kiev à frapper loin. Cela marque-t-il un tournant dans la guerre ? Pendant ce temps, la Russie poursuit sa guerre hybride (cyberattaques, ingérences…), visant les alliés de l’Ukraine. Comment la France se protège-t-elle ? Et quelle est la situation à Gaza ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 28 mai 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.