C l’hebdo du 24 mai 2025 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C l’hebdo du 24 mai 2025, invités et sommaire – Ce samedi soir et comme chaque week-end sur France 5, Aurélie Casse vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C l’hebdos ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h55 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C l’hebdo du 24 mai : les invités et le sommaire

🔵 Affaire Gérard Miller : un aveuglement collectif ? Cécile Ollivier a mené l’enquête dans ‘Anatomie d’un prédateur’. Elle nous explique pourquoi personne n’a rien vu à l’époque, aux côtés de l’ancienne chroniqueuse de ‘On a tout essayé’ Maureen Dor, ce soir dès 18h55

🔵 Rapport CIA 2025 : qu’est-ce qui nous attend ? Paul Charon, directeur “Influence et Renseignement” à l’IRSEM, dévoile dans “Le monde à venir par la CIA” (Équateurs) les grandes menaces qui pèsent sur notre monde, ce samedi



🔵 Guerre à Gaza : Benyamin Netanyahou est-il de plus en plus isolé sur la scène internationale ? L’historien Vincent Lemire et la spécialiste du Moyen-Orient, Agnès Levallois, sont nos invités ce samedi

🔵 Dans la suite de C l’hebdo : une émission spéciale « matinaliers » avec les journalistes Apolline de Malherbe, Salhia Brakhlia, Jérôme Chapuis, et Philippe Katerine

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C l’hebdo » ce samedi 24 mai 2025 à 19h sur France 5.