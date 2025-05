Ça commence aujourd’hui du 7 mai 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 7 mai 2025, le sommaire – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit a pour thème « Elles ont décidé de confier la garde de leur enfant à leur ex ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 7 mai 2025 à 13h55 « Elles ont décidé de confier la garde de leur enfant à leur ex » (inédit)

Marion est devenue mère très jeune et a traversé un burn-out maternel. Lorsqu’ils avaient 2 et 3 ans, elle a quitté le foyer et coupé tout contact pendant un an. Aujourd’hui, bien qu’elle ait renoué une relation proche avec ses enfants, leur garde reste assurée par leur père.

Et à 15h05 : « Dénoncer un proche ou pas : elles ont pris leur décision » (rediffusion)

Dans ce numéro spécial consacré à la justice, Faustine Bollaert donne la parole à deux femmes au parcours bouleversant, qui témoignent avec courage des dilemmes moraux auxquels elles ont été confrontées. Pour protéger sa nièce, Laurence a pris la décision de dénoncer son beau-frère et sa sœur. De son côté, Valérie a signalé son ex-compagnon après avoir découvert qu’il possédait des images pédopornographiques. Qu’est-ce qui les a poussées à franchir ce pas difficile, et comment ont-elles vécu cette épreuve ?



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 7 mai 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce mercredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.