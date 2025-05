Ici tout commence : les départs de Vic et Hortense sont-ils définitifs ? Réponses !

Publicité





La série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » n’en finit pas de surprendre ses fidèles téléspectateurs. Après plusieurs intrigues intenses autour de la famille Rochemont, deux personnages emblématiques du feuilleton ont récemment quitté l’institut Auguste Armand : Hortense, incarnée par Catherine Davydzenka, et Vic, jouée par Lou Ladegaillerie. Mais derrière ces départs se cachent deux réalités bien différentes.











Hortense, un adieu définitif ?

Présente depuis la première saison, Hortense Rochemont est devenue l’un des visages les plus attachants de la série. Excentrique, spontanée et profondément humaine, elle a marqué les esprits par sa personnalité atypique et son évolution constante. Mais après plus de trois ans de présence à l’écran, Catherine Davydzenka a choisi de tourner la page. L’actrice a officiellement quitté la série pour se consacrer à de nouveaux projets personnels et professionnels.

Ce départ, bien que prévu de longue date en interne, laisse un vide chez les fans. Son départ soulève aussi une interrogation plus large : la série, réputée pour son renouvellement constant, ne risque-t-elle pas de perdre une partie de son identité en laissant partir certains de ses piliers ?



Rassurez-vous, Hortense pourrait quand même revenir plus tard car l’actrice ne ferme pas la porte : « Hortense est une partie de moi. Si un jour les étoiles s’alignent, je serai très heureuse de la retrouver, de replonger dans cet univers, et de revoir tous ceux qui ont compté pour moi dans cette aventure. » a-t-elle confié à Allociné.

Vic, une absence temporaire… et une transformation marquante

Contrairement à sa sœur dans la fiction, Vic n’a pas dit adieu définitivement à l’institut. Lou Ladegaillerie a temporairement quitté les plateaux, ce qui a été intégré au scénario par une intrigue forte : son personnage a un cancer du sein. Une thématique sensible et rarement abordée aussi frontalement dans une série quotidienne, qui a permis de montrer une autre facette de Vic, plus vulnérable.

Mais que les fans se rassurent : Vic reviendra dès cet été. L’actrice a été aperçue en tournage la semaine dernière, et un détail a retenu l’attention… Vic, qui a subi une opération et de la chimiothérapie, a perdu ses cheveux. Et elle portera une perruque rose ! Un choix esthétique fort, symbole de résilience et d’affirmation de soi, mais aussi peut-être une manière de marquer une nouvelle ère pour le personnage.

Reste à savoir si ces choix scénaristiques seront suffisants pour maintenir l’attachement du public. Car au-delà de la cuisine et des rivalités, « Ici tout commence », c’est aussi une galerie de personnages que les téléspectateurs aiment voir évoluer. Et chaque départ est un pari risqué.