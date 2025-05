Julien Lieb dévoile son nouveau single « BPM »

Publicité





Julien Lieb, finaliste de la Star Academy 2023, revient sur le devant de la scène musicale avec la sortie de son tout nouveau single intitulé « BPM », disponible dès aujourd’hui sur toutes les plateformes de streaming. Ce titre marque un tournant dans la carrière de l’artiste, explorant des sonorités pop électro dynamiques et entraînantes.











Après le succès de ses précédents singles tels que « Comme tout le monde », « Encore une fois » et « Le jeu », Julien Lieb continue d’étoffer son univers musical. Avec « BPM », il propose une ambiance plus rythmée et dansante, reflétant son évolution artistique et sa volonté de surprendre son public.

Une tournée en préparation

En parallèle de cette sortie, Julien Lieb prépare activement sa tournée prévue pour l’automne 2025 avec des passages attendus dans les grandes salles françaises, dont un concert à La Cigale à Paris le 24 septembre 2025.

Ecoutez « BPM », le nouveau single de Julien Lieb



