Koh-Lanta : qui sont les éliminés des destins liés ? (résumé + replay 20 mai 2025)

Publicité





Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres, épisode 12 du mardi 20 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 12 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ». Après l’élimination de Joana, Claire est la dernière représentante du Nord.











Publicité





Place au jeu de confort et il s’agit de la dégustation ! Ils ont tous un plat mystère face à eux. Pour le meilleur : un avantage pour la seconde manche ! Et pour le dernier, un désavantage. Maxime finit premier, suivi de Jérôme le Catalan et Jérôme des Landes. Pierre-Marie finit dernier.

Denis annonce que c’est les destins liés ! Ils vont gagner à 2 ou perdre à 2 ! Maxime a le privilège de choisir la femme avec qui il sera en binôme. Il choisit Noémie. Pour les autres, place à un tirage au sort ! Pierre-Marie est avec Naïs, Maël avec Céline, Jérôme le Catalan et Claire, Jérôme des Landes et Gaëlle.

Place à la suite de la dégustation. Dans chaque binôme, on décide qui mange le premier plat. Dans chaque binôme, sauf celui de Pierre-Marie car il a fini dernier, on peut donner un élément à son équipier. Sans surprise, Maxime et Noémie sont impressionnants et remportent ce jeu de confort haut la main ! Ils ont la chance d’aller au restaurant.



Publicité





Pendant ce temps là sur le camps, les aventuriers ont faim et il pleut. Le lendemain matin, après une nuit dans une pension de famille, Maxime et Noémie profitent d’un délicieux petit dej.

Place à l’épreuve d’immunité. Pierre-Marie et Naïs sont les premiers à tomber. Et c’est finalement Maxime et Noémie qui remportent la victoire et le totem synonyme d’immunité !

De retour sur le camps, Céline fait un malaise. Le médecin est appelé. De son côté, Maxime joue double jeu avec Noémie : il veut lui faire croire qu’il marche à elle alors qu’il veut sortir Jérôme le Catalan et Gaëlle !

Le lendemain, de retour sur le camps, Céline cherche et trouve un collier d’immunité ! Il s’agit du collier du sud, elle va devoir l’offrir à un ancien bleu !

Et les aventuriers éliminés au conseil sont…

Place au conseil. Gaëlle sort son collier d’immunité ! Les votes se jouaient entre Naïs et Jérôme des Landes mais les votes contre lui ne sont pas comptabilisés. Naïs est donc éliminée et elle entraine Pierre-Marie dans sa chute.

Koh-Lanta du 20 mai 2025 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 12 ce 20 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 27 mai pour suivre l’épisode 13 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ».