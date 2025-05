Le manager de WeRenoi confirme la mort du rappeur de 31 ans

Publicité





La rumeur tragique s’est transformée en réalité ce matin. Quelques heures après l’annonce exclusive de Public sur la mort du rappeur WeRenoi, c’est son manager, Babs-Plr, qui vient de confirmer la terrible nouvelle sur le réseau social X (anciennement Twitter).











Dans un message sobre mais bouleversant, Babs-Plr écrit : « Repose en paix mon frère je t’aime !!! ».

Une déclaration qui ne laisse plus aucun doute sur la disparition de l’artiste, survenue cette nuit suite à une défaillance cardiaque, comme rapporté plus tôt.

Ce message a immédiatement déclenché une vague d’émotion sur les réseaux sociaux. Fans, proches et artistes du milieu du rap partagent leur tristesse et rendent hommage à celui qui avait su marquer les esprits par son authenticité et son talent brut.



Cette confirmation vient sceller le destin tragique de WeRenoi, dont la carrière déjà impressionnante s’est brutalement interrompue. Son manager, compagnon de route de longue date, n’a pas donné plus de détails pour le moment, mais son chagrin témoigne de la perte immense ressentie dans l’entourage de l’artiste.

Rappelons que le dernier album de WeRenoi, « Diamant noir » est disque de platine.