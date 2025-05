Ligue des Champions : suivre PSG / Inter Milan en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Ligue des champions 31 mai 2025 – la finale PSG / Inter Milan en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ et M6 ! La Ligue des Champions se termine ce samedi soir avec la grande finale PSG et l’Inter Milan.





Un match à suivre dès 20h45 sur Canal+ et M6, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions 2024-2025 à l’Allianz Arena de Munich. C’est la deuxième finale pour le PSG, qui vise son premier sacre européen, tandis que l’Inter espère décrocher une quatrième étoile, sa dernière victoire remontant à 2010.

Le PSG, sous la houlette de Luis Enrique, a réalisé une saison remarquable, remportant la Ligue 1 et la Coupe de France. Malgré un début de campagne européenne difficile, l’équipe a su rebondir pour atteindre la finale. L’Inter Milan, dirigé par Simone Inzaghi, compte sur son expérience européenne et une défense solide pour contrer l’attaque parisienne.



PSG / Inter Milan – Composition des équipes

🔵 PSG (composition officielle) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

🔵 Inter Milan (composition officielle) : Sommer, Bastoni, Acerbi, Pavard, Dimarco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, Dumfries, L.Martinez, Thuram

PSG / Inter Milan en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ ou sur M6 dès 20h45. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas chez vous, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

PSG / Inter Milan, finale de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50.