Roland Garros : suivre Mpetshi Perricard / Bergs en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Roland Garros tennis – Mpetshi Perricard / Bergs en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi. Début du tournoi de tennis de Roland Garros ce dimanche 25 mai 2025. Le français Giovanni Mpetshi Perricard affronte le belge Zizou Bergs.





A suivre cet après-midi, vers 12h30, en deuxième rotation sur le court Suzanne Lenglen sur france.tv.







Publicité





Ce dimanche 25 mai à Roland-Garros, le Français Giovanni Mpetshi Perricard (37ème mondial) affronte le Belge Zizou Bergs (50ème) au premier tour. Mpetshi Perricard, 21 ans, impressionne par son service surpuissant et son gabarit (2,03 m), mais reste peu expérimenté sur terre battue. En face, Bergs, 24 ans, solide et accrocheur, vise un nouvel exploit après avoir atteint le 3e tour en 2024. Un duel prometteur entre puissance et ténacité, sur une surface qui pourrait équilibrer les débats.

Mpetshi Perricard / Bergs en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous France Télévision vers 12h30.



Publicité





Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Mpetshi Perricard / Bergs, 1er tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2025, un match à suivre cet après-midi.