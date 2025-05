Un Si Grand Soleil spoiler : Dimitri démasque Rebecca, les dessins d’Alix saisis ! (épisode du 12 mai 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1639 du 12 mai 2025 – Rebecca est bien la dealeuse de stéroïdes à la salle de sport « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, alors Manu a finalement décidé de tout dire à Alex au sujet de ses soupçons sur Rebecca, celle-ci cache les comprimés dans une bouche d’aération de la clinique vétérinaire…











Et plus tard à la salle, Rebecca vend des stéroïdes à une sportive, qui craint que Nathanaël soit mort à cause de ça. Rebecca lui assure qu’en respectant les doses elle n’aura aucun problème…

Au commissariat, Manu raconte tout à Alex, au sujet du plan à trois avec Rebecca et de ses mensonges au sujet de Nathanaël. Alex pense qu’elle utilise surement le cabinet vétérinaire pour blanchir l’argent des stéroïdes.

Dans la rue, Dimitri croise Rebecca. Il tente encore de la convaincre de ne pas l’enfoncer au procès mais Rebecca est odieuse et lui assure qu’elle ne le loupera pas. Dimitri la bouscule, son sac tombe et il découvre les comprimés !



Pendant ce temps là, Becker continue l’enquête sur Alix. Un expert lui assure qu’il est impossible de trouver de nouveaux dessins de Carmentel, il est convaincu que ceux sont des faux. Yann fait alors irruption en pleine vente aux enchères pour saisir les dessins, qui vont être expertisés ! Janet est furieuse et reproche à Clément de s’acharner contre Alix.

