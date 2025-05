Un Si Grand Soleil spoiler : Louis dans de sales draps, Dimitri devant le juge (épisode du 23 mai 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1648 du 23 mai 2025 – Les choses vont mal tourner pour Louis dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors qu’il attend sa livraison de tee-shirts et une énorme rentrée d’argent de la part de son client, Louis est dans une situation financière compliquée…











Au restaurant, sa carte bleue est refusée ! Et pour cause, Louis a dépassé son autorisation de découvert autorisée. Léonore lui reproche de ne pas avoir anticipé le prélèvement de l’Ursaaf. Pire encore, Louis apprend que sa marchandise est bloquée à la douane et il ne sait pas dans quel délais il va pouvoir la récupérer !

De son côté, Dimitri est dans de sales draps. Si beaucoup ne croient pas en sa culpabilité, il est tout de même déféré devant le juge. Eve et Sabine sont convaincues qu’il n’a pas pu tuer Rebecca, tout comme Manu. Et Claudine annonce à Dimitri qu’elle le croit, elle va tout faire pour le sortir de là.

