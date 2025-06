C à vous du 20 juin 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 20 juin 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





🔵 Israël/Iran : « Il faut absolument prioriser le retour à la négociation » a déclaré Emmanuel Macron. On en parle avec Frederic Encel, docteur en géopolitique et enseignant à Sciences Po Paris

🔵 Canicule : comment faire face à la vague de chaleur en France ce week-end ? Nicolas Berrod, journaliste au Parisien-Aujourd’hui en France au service futurs : santé/médecine et climat, est l’invité de C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Gabi Hartmann pour l’album “La femme aux yeux de sel”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Tom Brien, chef du restaurant “L’Escale Thalazur” à Cabourg

🔵 Dans la Suite de C à vous : Sami Bouajila et Mallory Wanecque pour le film “Rapaces” en salle le 2 juillet ; et Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe, ancien ministre de la Culture pour l’émission “Jack Lang beau rôle” diffusée ce soir, à 22h50 sur France 5

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 20 juin 2025 à 19h sur France 5.