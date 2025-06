C à vous du 3 juin 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 3 juin 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





🔵 Suppression des ZFE, loi contre l’ultra fast-fashion, sommet des océans : quelle place pour l’écologie dans le gouvernement Bayrou ? Agnès Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche

🔵 Meurtre d’Hichem Miraoui, tunisien de 45 ans : Bruno Retailleau dénonce « un acte raciste et anti-français ». On reçoit Me Mourad Battikh, avocat de la famille d’Hichem et Paul Conge, journaliste police/justice pour BFMTV



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Zaz nous parlera de son nouvel album “Sains et Saufs” qui sortira le 19 septembre. Elle interprète en live le titre “Sains et saufs”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Anthony Gerbeau, chef du restaurant l’Artimon à Palavas-les-Flots

🔵 Dans la Suite de C à vous : Guillaume Gallienne pour le livre “Le buveur de brume” disponible depuis le 7 mai chez Stock; et Mathieu Corteel pour le livre “Ni dieu, ni IA” disponible aux éditions La Découverte

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 3 juin 2025 à 19h sur France 5.