C l’hebdo du 14 juin 2025 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C l’hebdo du 14 juin 2025, invités et sommaire – Ce samedi soir et comme chaque week-end sur France 5, Aurélie Casse vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C l’hebdos ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h55 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C l’hebdo du 14 juin : les invités et le sommaire

🔵 « No Kings Days » : jusqu’où ira la contestation anti-Trump ? De nombreuses manifestations ont lieu ce samedi aux États-Unis, jour de l’anniversaire de Trump, contre sa parade militaire. Ulysse Gosset et Lucas Menget sont les invités de C l’hebdo

🔵 Frappes d’Israël sur l’Iran : faut-il craindre une guerre ouverte ? On en parle ce soir dans C l’hebdo



Publicité





🔵 « Fascination pour la mort », « aucun regret » : le profil glaçant du collégien qui a tué une surveillante cette semaine interroge. Les informations de Laurent Valdiguie

🔵 Dans la suite de C l’hebdo : une spéciale animaux avec Corinne Touzet,Raphaël Mezrahi, la psychologue et docteure en éthologie Sarah Jeannin; puis le chanteur Plumes, le vétérinaire et écrivain Jean-Noël Rieffel et la biologiste Emmanuelle Pouydebat

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C l’hebdo » ce samedi 14 juin 2025 à 19h sur France 5.