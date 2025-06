« C’est magnifique » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (23 juin)

Publicité





« C’est magnifique », c’est le film inédit diffusé ce lundi soir sur France 3. Un film de et avec Clovis Cornillac aux côtés d’Alice Pol et Lilou Fogli.





A découvrir dès 21h05 sur France 3 et sur france.tv







Publicité





« C’est magnifique » : l’histoire

Pierre, quadragénaire discret, a toujours vécu à l’écart du tumulte du monde, entouré de ses abeilles et de ses hibiscus. Mais le jour où ses parents disparaissent, son univers paisible s’effondre. Il découvre qu’il a été adopté et se retrouve confronté à une société moderne dont il ignore les codes. Résolu à percer le secret de ses origines, il fait la rencontre d’Anna. Touchée par la douceur et la singularité de cet homme, elle décide de l’accompagner dans sa quête. Pourtant, à mesure qu’il s’approche de la vérité, Pierre semble peu à peu perdre ses couleurs, comme happé par un étrange sortilège.

La bande-annonce

On termine comme toujours avec la vidéo de la bande-annonce de votre film.



Publicité