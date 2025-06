Damien Muller, candidat de Secret Story 13, a été élu Mister Universel France ! (PHOTO)

Publicité





Il a fait une entrée remarquée hier soir lors du prime de lancement de Secret Story saison 13 sur TF1. Damien Muller, l’un des nouveaux habitants de la Maison des Secrets, n’est pas un inconnu dans l’univers des concours de beauté : il a été élu Mister Universel France en février dernier.











Publicité





Originaire de Strasbourg, ce jeune homme de 25 ans s’est illustré parmi des dizaines de candidats venus de toute la France lors du prestigieux concours national. Une victoire qui lui a offert une visibilité grandissante, notamment sur les réseaux sociaux, et lui a ouvert les portes de plusieurs événements mondains.

Damien a récemment été aperçu dans les tribunes de Roland-Garros, arborant fièrement son écharpe de Mister Universel France. Un look chic et assumé, qui n’a pas manqué d’attirer l’attention des caméras… et des fans.

Une mission secrète dès son entrée dans la Maison

Mais dans Secret Story, Damien n’est pas venu uniquement pour faire battre des cœurs. La Voix lui a donné un secret qui promet de faire parler : il doit former un faux couple avec Constance, une autre candidate de cette saison. Ce duo improbable devra convaincre les autres habitants de la sincérité de leur relation, sous l’œil attentif de la Voix… et des téléspectateurs. Et il a aussi une première mission secrète, il doit faire croire qu’il vient du Quebec !



Publicité





Reste à savoir si Damien et Constance parviendront à berner les autres candidats et à protéger leur secret jusqu’au bout. Une chose est sûre : entre son charme de Mister et son nouveau rôle d’acteur, Damien Muller n’a pas fini de faire parler de lui dans cette treizième saison déjà très attendue de Secret Story.

PHOTO Damien est Mister Universel France 2025