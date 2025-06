Demain Nous Appartient spoiler : de nouvelles recrues au mas d’Alex ! (vidéo épisode du 27 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Alex est convalescence depuis son opération du cerveau dans votre série quotidienne de France 3 « Demain nous appartient ». Et pour pallier à son absence au mas, solidarité et recrutement vont être au programme cet été ! Dans quelques jours, Sylvain Moreno est aux côtés de Bruno et ils accueillent une nouvelle recrue.











C’est Kevin, le petit frère de Benny, qui rejoint le mas pour y travailler tout l’été. Et on peut dire que ça ne le réjouit pas du tout ! Mais Benny ne laisse pas le choix à son frère, tout juste sorti du centre fermé où il était depuis son dérapage plus tôt cette année.

Sylvain et Bruno accueillent Kévin. Réussira-t-ils à le mettre au travail ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1975 du 27 juin 2025 : Sylvain et Kévin au mas cet été

