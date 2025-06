Diego El Glaoui brise le silence sur sa rupture avec Iris Mittenaere : « j’ai été trompé »

Publicité





Hier soir, le blogueur Aqababe a jeté un pavé dans la mare en dévoilant sur Instagram les véritables raisons de la rupture entre Iris Mittenaere, ex-Miss Univers, et Diego El Glaoui. Dans la foulée, ce dernier a pris la parole en story pour confirmer les informations et livrer sa vérité.





Dans un long communiqué publié sur Instagram, Diego El Glaoui révèle avoir été trompé par Iris Mittenaere peu après leurs fiançailles, une trahison qui se serait étendue sur plusieurs mois. Malgré la douleur, il affirme avoir tenté de pardonner et de sauver leur couple, notamment pour respecter l’engagement qu’ils avaient pris l’un envers l’autre.







“Je n’ai jamais souhaité que la vérité soit rendue publique… J’ai choisi le silence par pudeur”, confie-t-il, expliquant qu’il a préféré taire son chagrin pour préserver l’image de celle qu’il a aimée pendant cinq ans. Mais face à la médiatisation soudaine de l’affaire, il a choisi de sortir de son silence pour confirmer les faits révélés par Aqababe.

« Bien que je n’ai jamais souhaité exposer cette partie de ma vie, je dois reconnaître que ce qui a été dit ce soir est vrai. J’ai découvert que j’avais été trompé peu après nos fiançailles et durant plusieurs mois. Et malgré cela, j’ai choisi de pardonner, de me battre pour notre promesse d’engagement éternel, de redonner une chance à notre couple, et de ne pas l’exposer » explique-t-il.

Diego revient également sur les jugements dont il a été la cible, notamment après la diffusion de leur série sur Amazon Prime Vidéo. Il précise que ces images ont été tournées alors qu’il portait déjà le poids de la trahison, essayant malgré tout de sauver leur relation.



“Je ne souhaite ni raviver les blessures, ni pointer du doigt (…) Quant à moi, je suis passé à autre chose et je suis désormais en paix et heureux.”, conclut-il, demandant au public de respecter leur intimité et de ne pas nourrir de haine envers Iris Mittenaere.

Désormais apaisé, Diego El Glaoui affirme être en paix, laissant derrière lui cette douloureuse épreuve, tout en appelant à la bienveillance pour son ex-compagne : « Je vous demande, s’il vous plaît de faire preuve de bienveillance envers Iris. Ce qui a été vécu, aussi douloureux soit-il, n’appartient désormais qu’à nous. Elle ne mérite ni haine ni vengeance« .

De son côté, Iris Mittenaere, qui est actuellement en couple avec Antoine Dupont, n’a pas réagi aux révélations d’Aqababe.