Echappées Belles du 21 juin : direction le Danemark ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 21 juin 2025 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd'hui, l'inédit « Danemark, le parfait équilibre », suivi de la rediffusion « Les merveilles du Cambodge ».





A suivre dès 21h sur la chaîne







Echappées Belles du 21 juin 2025, à 21h – Danemark, le parfait équilibre (inédit)

Entouré par la mer du Nord et la mer Baltique, le Danemark entretient un lien ancestral avec l’océan. Fort de ses 7 300 km de côtes, ce pays scandinave vit au rythme des marées, du vent et des traditions maritimes.

Depuis l’époque viking, les Danois cultivent un profond respect pour la nature. Aujourd’hui encore, ce lien se traduit par un engagement fort en faveur de l’écologie : énergies renouvelables, écoquartiers, gestion durable… Le Danemark est un modèle d’harmonie entre modernité et environnement.



De Copenhague à l’île de Møn, en passant par la mer des Wadden ou la Fionie du Sud, Jérôme Pitorin part à la rencontre de celles et ceux qui perpétuent cet équilibre unique. Comment ce petit pays parvient-il à conjuguer innovation, qualité de vie et traditions ? Un voyage au cœur d’une société en parfaite symbiose avec son environnement.

Echappées Belles du 21 juin à 22h30 – Spéciale la Réunion, l’île des sens »

La Réunion, île de 2515 km2 située dans l’océan Indien, est peuplée par presque 860 000 habitants. Elle offre aux touristes une explosion enivrante de saveurs, de parfums et de couleurs. Cette variété d’ambiances promet des rencontres exceptionnelles. Pour cette émission spéciale, Sophie Jovillard a une invitée : la journaliste non-voyante Sophie Massieu et sa chienne guide, Heelou. Accueillies par des Réunionnais généreux, les deux complices échangent sur leur manière de percevoir le voyage et la découverte.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 21 juin 2025 dès 21h sur France 5