Ici tout commence du 6 juin : la terrible annonce de Teyssier ! (résumé + vidéo épisode 1192 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 6 juin 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1192 – Emmanuel va faire une terrible annonce ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il doit annoncer que l’institut Auguste Armand est contraint de fermer ses portes !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 6 juin – résumé de l’épisode 1192

Léonard, Gaspard et Billie ont découvert une salière empoisonnée dans la salle commune de l’Institut ! Une chose est désormais certaine : l’empoisonneur se cache parmi les élèves. Les rumeurs se multiplient, chacun y allant de sa propre théorie. L’ambiance se tend et les premières tensions éclatent entre les étudiants et Gaspard soupçonne Tom…

Pendant ce temps là, Emmanuel, Clotilde et Rose réunissent tous les étudiants pour annonce choc : l’institut Auguste Armand va devoir fermer ses portes ! Une nouvelle qui inquiète tout le monde, même si Teyssier assure qu’il va tout faire pour maintenir les examens et permettent à tout le monde de valider son année.



Publicité





Plus tard, Teyssier et Clotilde avouent à Gaspard et Lionel que l’institut pourrait fermer définitivement. Et les gendarmes ont trouvé 2 salières contaminés dans un casier… Les élèves décident de faire un seeting dans le parc, la gendarmerie expulse tout le monde.

De son côté, Anaïs présente ses excuses à Sam avant son départ et elle retrouve Milan, qui va passer quelques jours à Montpellier avec son ami. Ils se réconcilient et s’embrassent !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Tom est-il l’empoisonneur de l’institut ? (vidéo épisode du 10 juin)

Ici tout commence du 6 juin 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.