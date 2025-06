Ici Tout Commence spoilers : un grand retour, Maya succombe, les résumés jusqu’au 4 juillet 2025

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 4 juillet 2025 – Qu’est-ce qui vous attend début juillet dans votre série « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 30 juin au vendredi 4 juillet 2025.











On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Kelly fait son grand retour à l’institut ! Face à Kelly, Teyssier se ferme… Et elle va être aux côtés d’un nouveau chef qui débarque, le chef Saint-Surin.

De son côté, Maya finit par céder à la tentation avec Gaspard… Et Jude reprend le café et il est contraint de revoir sa copie.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 30 juin au 4 juillet 2025

Lundi 30 juin 2025 (épisode 1208) : A L’institut, Emi devient chèvre. Clotilde et Joachim font avec les moyens du bord. Au Coffee shop, Vic obtient carte blanche.



Mardi 1er juillet 2025 (épisode 1209) : Face à Kelly, Teyssier se ferme comme une huître. De leur côté, Malik et Maya prennent la température. Vic fait un carton.

Mercredi 2 juillet 2025 (épisode 1210) : En brigade, Lionel cherche la petite bête. Pour sa part, Tom presse Malik comme un citron. Même en vacances, Teyssier reste Teyssier.

Jeudi 3 juillet 2025 (épisode 1211) : Face au chef Saint-Surin, Kelly donne le change. Clotilde et Joachim arrondissent les angles. Au café, Jude change son fusil d’épaule.

Vendredi 4 juillet 2025 (épisode 1212) : Au restaurant éphémère, Souleymane rend son tablier. De son côté, Maya croque la pomme. Au café, Jude revoit sa copie.

