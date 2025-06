Iris Mittenaere infidèle avec Paul Mirabel ? La miss en pleine tempête médiatique !

Publicité





Depuis hier soir, le nom d’Iris Mittenaere est sur toutes les lèvres. Une véritable onde de choc secoue les réseaux sociaux suite aux révélations fracassantes du blogueur Aqababe, connu pour ses scoops souvent croustillants mais parfois controversés. Cette fois-ci, l’ancienne Miss Univers 2016, actuellement en couple avec Antoine Dupont, est au cœur d’un tourbillon de rumeurs mêlant tromperies, mensonges et trahisons.











Une liaison avec Paul Mirabel ?

Parmi les accusations les plus commentées figure une révélation choc : Iris Mittenaere aurait entretenu une relation discrète avec Paul Mirabel, alors qu’elle était encore officiellement en couple avec Diego El Glaoui. Si l’on savait que le couple s’était séparé, peu de détails avaient filtré jusqu’à présent sur les raisons de leur rupture. Aqababe affirme désormais que cette trahison aurait été un facteur central.

Diego El Glaoui sort du silence

Face à l’ampleur des réactions, Diego El Glaoui n’a pas tardé à briser le silence. Dans une story Instagram publiée hier soir, l’ex-compagnon d’Iris a confirmé avoir lui-même découvert ces infidélités avant leur rupture. Il précise ne pas avoir souhaité s’exprimer à l’époque par respect pour leur histoire et leur entourage. Son message, sobre mais clair, a été largement relayé par les médias et les fans.

Iris Mittenaere dans la tourmente

De son côté, Iris Mittenaere n’a pas encore réagi publiquement à cette vague d’accusations. L’ancienne Miss Univers, souvent encensée pour sa discrétion et son élégance, voit aujourd’hui son image écornée. Si certains internautes appellent à la prudence face aux révélations du blogueur, d’autres expriment une vive déception, notamment face au contraste entre son image publique et les révélations privées.



Les réseaux sociaux en feu

Sur X, Instagram, ou encore TikTok, les réactions fusent. De nombreux internautes prennent position, entre soutien indéfectible et jugements sans appel. Le nom de Paul Mirabel, jusque-là absent de ce genre de controverses, est également au cœur des débats. L’humoriste, très apprécié pour son style réservé et décalé, n’a pas encore réagi non plus.

Alors que les fans attendent la réaction d’Iris Mittenaere, le feuilleton médiatique est loin d’être terminé.