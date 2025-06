Mask Singer du 20 juin 2025 : la demi-finale ce soir, quelle star internationale est sous la Grenouille ? (prime 7)

Publicité





Mask Singer du 20 juin 2025 – C’est ce soir qu’aura lieu la demi-finale de la saison 7 de « Mask Singer ». Camille Combal et les enquêteurs seront aux côtés des 4 costumes encore en compétition pour une soirée spéciale karoké. Chantal Ladesou, Kev Adams, Elodie Poux et Laurent Ruquier accueilleront aussi une star internationale !





Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.







Mask Singer du 20 juin, demi-finale spéciale Las Vegas

Place à la demi-finale événement de Mask Singer placée sous le signe de Las Vegas ! Pour ce prime exceptionnel, une nouvelle star internationale rejoint l’aventure sous le masque de la Grenouille et se dévoilera le soir-même après une enquête éclair.

Les derniers masques en compétition – la Vache, le Cygne, le Chaton et la Girafe – vont tout donner pour décrocher leur ticket pour la grande Finale. À eux de convaincre le public et le quatuor d’enquêteurs composé de Kev Adams, Chantal Ladesou, Élodie Poux et Laurent Ruquier. Une soirée riche en mystères, surprises… et magie, puisque des illusionnistes viendront également enflammer le plateau !



Rappel de la présentation de la saison 7

MASK SINGER revient avec une saison inédite, festive et interactive, pleine de surprises et de mystère. Au programme : des jeux interactifs pour gagner des indices après chaque performance, des soirées thématiques (Années 90, Karaoké, Harry Potter…), des stars internationales invitées sur trois épisodes, le Prono d’Or : un indice exclusif révélé à chaque bonne intuition

Un show spectaculaire avec 19 célébrités au palmarès exceptionnel, des costumes innovants et mises en scène grandioses, des performances artistiques avec troupes et effets spéciaux.

Camille Combal est toujours aux commandes, avec Kev Adams, Chantal Ladesou, Laurent Ruquier, Élodie Poux et trois guests pour une enquête familiale pleine de rebondissements.