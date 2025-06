Mort de Werenoi : qui est Fatima Ben Jelloul ? Son manager sort du silence

Publicité





L’émotion suscitée par la disparition du rappeur Werenoi, figure montante du rap français, laisse aujourd’hui place à un climat tendu de trahison et de conflits familiaux. Selon Le Parisien, une enquête judiciaire est actuellement en cours pour faire la lumière sur d’importants litiges financiers liés à l’héritage du défunt artiste.



Au cœur de cette affaire selon le Parisien : une compagne présumée du rappeur, qui accuse le producteur de Werenoi de l’avoir agressée physiquement et d’avoir tenté de s’approprier une part importante de la fortune laissée par l’artiste. Des millions d’euros sont en jeu, provenant notamment des royalties, contrats de production, et revenus liés au succès fulgurant du rappeur ces dernières années.

Face à la montée des tensions et à la médiatisation des accusations, le manager de Werenoi, Babs-Plr, a réagi publiquement, publiant une story Instagram très virulente à l’encontre de la femme concernée, identifiée sous le nom de Fatima Ben Jelloul. Il affirme qu’elle « n’a jamais été la compagne de Werenoi » et déclare :

« Mon frère t’avait fait confiance, Fatima. Je t’ai envoyé, de mon compte, un million d’euros. Dès que tu as appris sa mort, tu t’es précipitée pour appeler son avocat et lui fournir une fausse procuration, afin de mettre ses biens à ton nom. Tu seras maudite toute ta vie, et tu m’auras sur ton dos jusqu’à ma mort. Tu fais souffrir une famille entière qui n’arrive pas à faire son deuil, et cette souffrance, tu la porteras en pleine figure.«