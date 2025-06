Polémique sur Iris Mittenaere et Bruno Pelat : l’ex de la miss sort du silence

Publicité





C’est une séquence qui fait grand bruit. Cette semaine, le blogueur Aqababe a publié une vidéo inédite montrant Iris Mittenaere et son ex-compagnon Bruno Pelat dans un moment complice, plusieurs mois après la condamnation de ce dernier pour violences conjugales à l’encontre de l’ancienne Miss Univers. Tournée en novembre 2024 selon les informations révélées, la vidéo a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.











On y voit l’ex-couple plaisanter ensemble, évoquant avec légèreté la mesure d’éloignement censée les séparer à l’époque. Ces images, rapidement virales, ont relancé le débat autour de leur relation, et mis en lumière une situation bien plus complexe qu’il n’y paraissait.

Face à l’ampleur de la controverse, Bruno Pelat a réagi par voie de communiqué officiel. Il confirme l’authenticité de la vidéo, tout en condamnant fermement sa diffusion :

« Monsieur Bruno Pelat constate la diffusion ce jour de vidéos à caractère privé de Madame Iris Mittenaere et de lui-même. Il tient à préciser qu’il n’a en aucun cas transmis ces éléments aux personnes à l’origine de leur diffusion. »

Il insiste également sur le caractère privé de ces images.



« Monsieur Bruno Pelat rappelle que l’authenticité de ces enregistrements – réalisés au mois de novembre 2024 – et de leur contenu, ne justifie pas qu’il soit porté atteinte à leur vie privée. »

Mais la déclaration ne s’arrête pas là. Dans un revirement inattendu, l’ancien compagnon d’Iris Mittenaere prend sa défense :

« Quels qu’aient pu être leurs différends passés, Monsieur Bruno Pelat condamne avec la plus grande fermeté la diffusion de propos haineux et les injures proférées à l’encontre de Madame Iris Mittenaere, à laquelle il tient à exprimer son plein et entier soutien. »

Cette sortie publique, à la tonalité apaisante, intervient alors que la toile se divise entre incompréhension et indignation suite aux différentes révélations d’Aqababe sur Iris Mittenaere. La jeune femme a quant à elle gardé le silence depuis le début de la tempête médiatique.