Secret Story du 23 juin 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Secret Story, résumé de la quotidienne du lundi 23 juin 2025 – C'est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur le week-end pour les habitants dans la maison des secrets.





Aïmed fait parler. Alors qu’il est en mission secrète pour faire croire qu’il a un jumeau, les habitants remarquent qu’il se réveille avec un doudou jamais vu avant… Et Aïmed dégaine le tatouage que lui a donné la Voix pour crédibiliser sa mission. Adrien le remarque très vite et ça attise ses soupçons.







De son côté, Anita a bien du mal à voir Noah et Drea… Elle supporte mal leur rapprochement, d’autant que Drea était sa copine depuis le début.

Les habitants découvrent que les placards et le frigo ont été vidés ! La Voix annonce alors la réouverture de la mythique Supérette ! Célia est convoquée par la Voix pour faire les courses. Elle a le choix entre nourriture et avantages, et on peut dire que ses choix sont discutables. Les autres trouvent ça louche et ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’elle a acheté un indice…



Marianne y va ensuite à son tour. Et le budget de 500 euros est terminé ! Marianne revient avec ses courses et il y a beaucoup de choses ! Marianne comprend que Célia a pensé à elle, Célia lui demande de ne rien révéler.

Mayer a buzzé Noah, c’est l’heure de la confrontation. Il décide de se rétracter. Pimprenelle, qui a buzzé le bon intitulé du secret d’Ethan, a elle aussi sa confrontation. Elle confirme son buzz.

Anita interroge Drea après l’avoir vue sortir du lit de Noah. Drea avoue qu’il y a des choses qui se développent entre eux… Anita ne dit rien mais elle a le coeur brisé et se sent trahie. Elle voit rouge et critique Drea auprès des autres. Noah les rejoint, Anita fait clairement une crise de jalousie… Noah comprend qu’elle ressent toujours des choses pour lui.

Dimanche matin, Aïmed se réveille avec une perruque. Tout le monde rigole. Adrien cherche toujours à découvrir ce qu’il cache.

Noah s’explique avec Anita, il lui assure ne pas être venu là pour être en couple. Et il lui demande ce qu’elle ressent.

Mayer va à son tour dans la supérette et il prend 2 indices ! Face aux habitants, il n’assume pas et ment !

La Voix donne une mission secrète à Mayer et Romy ! Ils doivent faire croire qu’ils ont une passion commune pour la méditation, la relaxation.

Noah et Anita mettent les choses à plat et Noah ne semble finalement pas insensible à son ex…

