Secret Story : pas de quotidienne ce samedi 21 juin, découvrez ce qui vous attend la semaine prochaine

Comme chaque samedi, les fans de Secret Story 13 devront faire preuve d’un peu de patience : il n’y aura pas de quotidienne aujourd’hui. Pas d’inquiétude pour autant, l’aventure continue en temps réel avec le live disponible sur TF1+ Premium de 17h à 19h, puis de 21h à minuit.











À quoi s’attendre la semaine prochaine dans la Maison des Secrets ?

L’ambiance s’annonce électrique dans la maison ! Ce vendredi, La Voix a vidé le frigo et les placards, lançant officiellement le grand retour de la supérette ! Un classique du jeu qui promet des tensions et des stratégies à gogo entre les habitants.

Côté jeu, les nominations auront lieu mardi soir à la fin de la quotidienne. On sait déjà que Drea, nominée lors du dernier prime, ne sera pas seule : deux autres habitants viendront la rejoindre sur le banc des nominés. Le public aura alors la parole pour décider qui quittera l’aventure lors du prime de jeudi soir.

Autre moment fort à venir : la révélation du tout premier secret découvert de la saison ! Pimprenelle a buzzé Ethan sur le bon intitulé de son secret, qui sera officiellement révélé dans la semaine. Une séquence très attendue par les téléspectateurs. Rappelons qu’Ethan est le frère du célèbre footballeur Eden Hazard.



Et évidemment, jeudi soir à l’issue du second prime en direct, un second habitant quittera définitivement la maison des secrets. Qui succèdera à Théo ?

Aïmed et son incroyable mission : un jumeau dans la maison ?

C’est l’une des intrigues les plus croustillantes de la semaine : Aïmed a reçu une mission exceptionnelle de La Voix. Depuis le dernier prime, il doit faire croire à ses camarades que son frère jumeau l’a remplacé dans la maison ! Un habitant doit désormais aller le buzzer sur le secret « Nous sommes jumeaux » afin qu’il valide sa mission. Et d’après les images du live… c’est en bonne voie !

🔒 Secret Story 13, c’est tous les soirs (sauf le week-end) à 19h sur TFX, avec le live disponible chaque jour sur TF1+ Premium. Restez connectés à Stars-Actu.fr pour ne rien manquer de l’actualité de la Maison des Secrets !