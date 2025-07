C à vous du 4 juillet 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Publicité





C à vous du 4 juillet 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce vendredi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Etats-Unis : le Congrès adopte le budget de Donald Trump la veille de la fête nationale. On en parle avec Pierre Haski, éditorialiste géopolitique sur France Inter, chroniqueur à L’Obs

🔵 Budget 2026, François Bayrou au plus bas dans les sondages, grève des contrôleurs aériens… On reçoit Alain Duhamel, éditorialiste politique sur BFM TV, essayiste



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Abdel Alaoui, chef des restaurants Choukran à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Magic System interprète le single « Vida Loca » disponible sur toutes les plateformes; Claudia Tagbo et Alex Ramiress

pour le spectacle « Orso et le secret des étoiles » dès le 24 septembre au Grand Rex à Paris et en tournée dans toute la France; et Vincent Perrot, journaliste et animateur pour l’émission « RTL petit matin week-end » le samedi et dimanche de 4h30 à 6h

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 4 juillet 2025 à 19h sur France 5.