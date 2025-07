C dans l’air du 28 juillet 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 28 juillet 2025, invités et sommaire – Ce lundi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 28 juillet 2025 : invités et le sommaire

⬛ À l’issue d’un entretien d’une heure en Écosse, Donald Trump et Ursula von der Leyen ont annoncé un accord commercial entre les États-Unis et l’Union européenne. Trump l’a qualifié de « plus grand jamais conclu », tandis que von der Leyen a salué un « bon accord » porteur de stabilité.

Au centre du compromis : les droits de douane. Washington limitera les taxes sur les produits européens à 15 % (contre 30 % initialement), en échange de 750 milliards de dollars d’achats d’énergie et 650 milliards d’investissements européens, notamment industriels et militaires. Plusieurs secteurs clés (aéronautique, semi-conducteurs, agriculture…) seront exemptés de droits de douane. La surtaxe sur les voitures européennes tombera de 25 % à 15 %.



L’accord doit encore être validé par les États membres. L’Allemagne et l’Italie l’ont salué. En France, les réactions sont plus critiques : le gouvernement évoque un accord « déséquilibré », tandis que François Bayrou parle de « soumission », Marine Le Pen de « fiasco », et Jean-Luc Mélenchon d’un « cadeau à Trump ».

Jean-Luc Demarty, ex-haut responsable européen, juge les méthodes de Trump proches de celles de la mafia. Il s’en explique dans une interview exclusive.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 28 juillet 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.