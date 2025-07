Echappées Belles du 5 juillet : direction Bali ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 5 juillet, à 20h55 – « Bali, majestueuse et secrète » (rediffusion)

Bali, surnommée l’île des dieux, est célèbre pour ses temples de pierre, ses cérémonies rythmant l’année, et ses danses traditionnelles qui créent une atmosphère magique. Cette île de 5 780 km² offre une richesse naturelle avec volcans, lacs, cascades, plages et forêts luxuriantes. Son intérieur mêle jungle et rizières en terrasses, classées au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Au cœur de l’archipel indonésien majoritairement musulman, Bali se distingue par son hindouisme unique, pratiqué par plus de quatre millions d’habitants. La philosophie « Tri Hata Karana », qui prône l’harmonie entre l’homme, la nature et les dieux, imprègne tous les aspects de la vie locale. À Bali, tout est sacré, et l’accueil chaleureux avec sourire et gentillesse est une véritable tradition.



Linda Bortoletto, exploratrice d’origine indonésienne, accompagne Jérôme pour découvrir un Bali authentique, loin des sentiers touristiques. Ensemble, ils partiront à la rencontre de Balinais engagés dans la préservation de leur nature, terroir, histoire et identité, pour un voyage d’émerveillement et d’aventure.

Les reportages : Bali, l’eldorado / Portrait d’une génération prise entre traditions et modernité / Le mont Agung, le Volcan sacré / Les guerriers du recyclage / Un trésor méconnu de Bali, les algues /

Et à 22h30 « La magie de la Drôme » (rediffusion)

Peu de départements, comme la Drôme, offrent une telle diversité de paysages mêlant le charme de la Provence et la richesse des Alpes. Cette nature spectaculaire attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs en quête de bien-être, de sports ou de plaisirs gourmands. Nougat de Montélimar, olives de Nyons, amandes, truffes et vins témoignent d’un terroir réputé bien au-delà des frontières. Ismaël Khelifa commence son voyage sur la Nationale 7, en route vers Montélimar, porte du Sud.

