« Gran Torino » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (27 juillet 2025)

Gran Torino au programme TV de ce dimanche 27 juillet 2025 – Ce dimanche soir à la télé, TF1 vous propose de voir ou de revoir le « Gran Torino », un film signé du grand Clint Eastwood.





Un film à suivre dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo via la fonction direct de TF1+.







« Gran Torino » : synopsis

Vétéran de la guerre de Corée, Walt Kowalski est un homme amer et renfermé, marqué par la mort récente de sa femme. Solitaire, il passe ses journées à bricoler et ne parle quasiment à personne. Sa chienne Daisy est sa seule compagne, et son fusil M-1 ne le quitte jamais. Autrefois entouré de voisins qu’il connaissait, il vit désormais dans un quartier majoritairement peuplé d’immigrants asiatiques, envers qui il nourrit un profond mépris.

Tout bascule lorsqu’un adolescent nommé Thao, poussé par un gang local, tente de voler sa précieuse Ford Gran Torino. En s’opposant à cette tentative, Walt se retrouve malgré lui érigé en héros du quartier. Sue, la sœur aînée de Thao, insiste pour que son frère se rachète en travaillant pour Walt. D’abord réticent, ce dernier finit par accepter et confie à Thao diverses tâches au bénéfice du voisinage.



Peu à peu, une relation inattendue se tisse entre l’ancien soldat et le jeune garçon. Une amitié naissante qui transformera profondément leurs vies.

Le casting

Avec : Clint Eastwood (Walt Kowalski ), Bee Vang (Thao ), Carley Christopher (Père Janovich), Ahney Her (Sue), Geraldine Hughes (Karen Kowalski), John Carroll Lynch (Martin, le coiffeur), Cory Hardrict (Duke), Dreama Walker (Ashley Kowalski), Brian Haley (Mitch Kowalski)

Vidéo bande-annonce

Découvrez maintenant la bande-annonce du film.