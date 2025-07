Ici Tout Commence spoiler : Enzo en deuil après la mort de... (vidéo épisode du 11 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Enzo est en deuil dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, il va confier aux autres colocs qu’un membre de sa famille est mort !…











À la colocation, Enzo est au plus bas. Bouleversé, il choisit de se confier à Mehdi et Gaëtan : sa grand-tante est décédée. Même si leurs relations n’étaient pas toujours harmonieuses, Enzo sait déjà que ses talents culinaires vont lui manquer cruellement. Sans elle, il ne pourra plus jamais savourer son inimitable mafé…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1217 du 11 juillet 2025, Enzo en deuil

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.