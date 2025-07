Ici Tout Commence spoiler : gros rebondissement pour Anabelle Cardone ! (vidéo épisode du 31 juillet)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Gros rebondissement en vue pour la cheffe Cardone dans quelques jours dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que le concours de la meilleure école de cuisine de France bat son plein chez Castelmont, l’école de Lille dirigée par Annabelle est Cardone est déjà éliminée !











Et si en temps normal Emmanuel Teyssier aurait jubilé, il se trouve qu’il est reconnaissant envers Cardonne. Et pour cause, contre toute attente, la cheffe a finalement décidé de lui tendre la main et Emmanuel ne l’oubliera pas.

Avant de partir, Annabelle promet à Emmanuel que la prochaine fois elle sera sans pitié…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1231 du 31 juillet 2025, Cardone quitte la compétition

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.