Ici Tout Commence spoiler : Olivia et Claire choquées par Malik qui... (vidéo épisode du 22 juillet)

Ici tout commence spoiler – On peut qu’Olivia et Claire vont en prendre pour leurs grades dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, elles vont faire l’erreur de demander à Malik de goûter leur plat et de leur donner son avis critique…











Si Malik est d’abord réticent, les deux cheffes insistent et promettent qu’il n’y aura pas de conséquences. Elles veulent une véritable critique comme pour la cuisine d’Enzo ! Malik se lâche alors et leur dit tout le mal qu’il pense de leur plat…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1224 du 22 juillet 2025, Malik critique le plat d’Olivia et Claire

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



