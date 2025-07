Les mystères de l’amour du 27 juillet : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 26 saison 36 en avance)

Publicité





Les mystères de l’amour du 27 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 26 de la saison 36 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l’amour » est de retour avec un nouvel épisode inédit. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, il s’agit de l’épisode 26 de la saison 36 et il s’intitule « Ecoutes indiscrètes ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Les mystères de l’amour du 27 juillet 2025 – résumé de l’épisode 26 saison 36 « Ecoutes indiscrètes »

Victor est au plus mal depuis sa violente altercation avec Aurélie. De son côté, Olga est persuadée que Jimmy va revenir dans leur cocon amoureux, mais Sylvain essaie de lui remettre les idées en place. Hélène, quant à elle, s’inquiète pour Nicolas après sa sortie précipitée de l’hôpital. Pendant ce temps, l’équipe de la Fondation est sur un petit nuage : la soirée caritative organisée quelques jours plus tôt fait un véritable buzz chez Sandra Wolf.

Les mystères de l’amour du 27 juillet – extrait vidéo de l’épisode



Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.