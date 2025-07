Les mystères de l’amour du 6 juillet : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 23 saison 36 en avance)

Publicité





Les mystères de l’amour du 6 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 23 de la saison 36 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l’amour » est de retour avec un nouvel épisode inédit. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, il s’agit de l’épisode 23 de la saison 36 et il s’intitule « Entre amis ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Les mystères de l’amour du 6 juillet 2025 – résumé de l’épisode 23 saison 36 « Entre amis »

Pierre confie à Jeanne de curieux souvenirs qu’il pense avoir partagés avec elle. Un nouveau projet se dessine autour d’Hélène et de toute la bande pour récolter des fonds en faveur de la Fondation. Jimmy raconte à Nicolas la conversation qu’il a surprise entre Béné et Arnaud. La tension monte entre Victor et Aurélie, qui interdit à son compagnon de se rendre au Water Sports. Pendant ce temps, Fanny et Christian préparent un nouveau duo.

Les mystères de l’amour du 6 juillet – extrait vidéo de l’épisode



Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.