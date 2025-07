Mathieu Delormeau dérape sur Instagram : une photo de lui nu choque les internautes

Publicité





Hier soir, Mathieu Delormeau a créé la surprise – et la polémique – sur Instagram. L’animateur de télévision a publié, apparemment par erreur, une photo de lui totalement nu en story. Une image qui est restée visible durant un bon moment avant d’être supprimée… bien trop tard pour passer inaperçue.











Sur le cliché, Mathieu Delormeau apparaissait dans son intimité la plus totale, sans censure, et il se touchait… Il n’a pas précisé s’il s’agissait d’un accident, mais tout porte à croire que la publication était involontaire. Malgré la suppression de la story dans la nuit, la photo a eu le temps d’être massivement capturée et partagée sur les réseaux sociaux.

Depuis, les réactions s’enchaînent. Sur X (anciennement Twitter), les internautes oscillent entre stupéfaction, moqueries et soutien. Certains dénoncent un manque de prudence, d’autres ironisent, tandis que quelques fans expriment leur compassion face à une situation potentiellement embarrassante.

Mathieu Delormeau ne s’est pas exprimé publiquement sur cet incident. Ce n’est pas la première fois qu’une personnalité se retrouve dans une telle situation, mais l’affaire relance le débat sur la gestion de l’image publique à l’ère des réseaux sociaux.



