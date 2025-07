Plus Belle La Vie du 29 juillet 2025 : Patrick face au verdict, Axel va trop vite (résumé + extrait vidéo épisode 386 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 29 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 386 de PBLV – Patrick va découvrir les résultats du test de paternité cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et il se trouve qu’il est bien le père de Vadim !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 29 juillet 2025 – résumé de l’épisode 386

Babeth remarque que Patrick a fait une prise de sang. Il lui explique qu’il a simplement vu le médecin du travail pour vérifier son cholestérol. Mais Babeth est méfiante : elle pense qu’il lui cache quelque chose, d’autant plus qu’elle se souvient que Vadim a fouillé dans son dossier médical. Patrick s’énerve et quitte la pièce. Jean-Paul arrive et constate que Patrick est particulièrement tendu.

De son côté, Morgane confronte Vadim et lui demande où il en est. Elle lui rappelle qu’à l’époque du concours, Patrick était déjà en couple avec Babeth, donc une liaison paraît impossible. Mais Vadim lui assure que Patrick a confirmé avoir couché avec sa mère pendant cette période. Morgane lui demande ce qu’il attend maintenant de lui, s’il pense que Patrick est son père. Vadim lui répond qu’il ne cherche pas à rattraper le temps perdu.



La méthode de Steve pour aider Morgane avec son vertige commence à porter ses fruits. Morgane est surprise, mais ça fonctionne. Elle confie qu’elle ne compte pas laisser Laura, sa sœur, s’en tirer si facilement. Steve l’interroge sur leur passé. Morgane lui avoue qu’elle ne s’est jamais sentie exister face à elle. C’est alors que Jules arrive et les découvre ensemble, furieux. Il s’en va. Morgane le rattrape dans le hall et lui dit qu’elle aimerait qu’ils gardent un lien, qu’ils ne sont pas obligés de se détester. Mais Jules la repousse.

Au commissariat, Charlotte retrouve Patrick avec les résultats des analyses qu’il lui avait demandés. Il existe bien un lien de parenté ! Elle lui demande de qui il s’agit, mais Patrick ne révèle pas que c’est lui… Jean-Paul arrive, et Patrick, troublé, finit par lui annoncer que Vadim est son fils !

Patrick finit par tout raconter à Jean-Paul. Il explique que lors de sa relation avec Florence, il a eu un trou noir. Quand il s’est réveillé dans les vestiaires, ils étaient à moitié nus. Il ne se souvenait de rien et a fui. Jean-Paul est choqué. Il lui demande ce qu’il compte faire. Patrick veut désormais assumer.

Il retrouve Vadim et lui confirme : il avait raison. Il est désolé, il ignorait que Florence était enceinte. S’il l’avait su, il aurait assumé. Il veut aujourd’hui se rattraper. Mais Vadim, en colère, rejette sa tentative. Il lui annonce qu’il ne cherche pas un père, mais veut détruire celui qui a violé sa mère.

Chez Ariane, Djawad découvre qu’elle n’a toujours pas monté le bureau de sa fille. Il propose de s’en occuper, alors qu’ils avaient prévu un moment intime. Ariane n’apprécie pas. Quand Zoé rentre, elle se moque de la situation. Djawad peine à monter le meuble, Ariane lui demande un coup de main, mais Zoé préfère aller à la plage. Elle les taquine et leur dit de laisser tomber, elle s’en occupera en rentrant.

Finalement, Djawad et Ariane réussissent à monter le bureau. Ariane confie qu’elle aurait adoré avoir ce genre de meuble quand elle était enfant, mais elle n’avait même pas de chambre. Djawad l’interroge sur son passé. Ariane se livre : un père alcoolique, une vie dans une caravane… Djawad est touché. Puis ils se rendent compte que le bureau est trop large pour passer l’escalier ! Il va falloir le démonter et le remonter…

Axel et Gabriel partent courir ensemble. Après des étirements, ils ne sont pas d’accord sur les bons muscles à cibler. De retour, tous deux sont épuisés. Gabriel lui donne rendez-vous pour le lendemain, ce qui surprend Axel. Il le confronte : Gabriel est resté muet durant toute la course. Gabriel avoue qu’il bloque, il l’a vu à genoux faire ses étirements et cela lui a rappelé une demande en mariage ! Axel finit par lui avouer qu’il a envie de passer chaque jour à ses côtés.

Au cabinet, Gabriel est ailleurs. Léa s’en aperçoit et l’interroge. Gabriel lui révèle qu’Axel lui a proposé qu’ils vivent ensemble… et qu’il a accepté. Léa trouve ça génial, mais Gabriel se demande si ce n’est pas trop rapide. Il ajoute qu’il l’a même demandé en mariage !

VIDÉO Plus belle la vie du 29 juillet 2025 – extrait vidéo

