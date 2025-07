Plus Belle La Vie du 30 juillet 2025 : Vanessa s’en prend à Blanche (résumé + extrait vidéo épisode 387 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 30 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 387 de PBLV – Patrick va chercher à comprendre pourquoi Florence l’accuse cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Vanessa s’en prend à Blanche…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 30 juillet 2025 – résumé de l’épisode 387

Patrick frappe à la porte de Florence, qui ne réagit pas lorsqu’il annonce son nom. Il insiste : ils doivent parler. À contrecœur, Florence finit par lui ouvrir. Patrick affirme ne se souvenir de rien de cette fameuse nuit. C’est alors que Vadim arrive et exige qu’il parte, le menaçant s’il ne s’exécute pas. Patrick s’en va, et Florence s’effondre dans les bras de son fils.

Pendant ce temps, Delmas interroge Morgane en présence de Melvin et Laura. Il lui parle de comment elle surmonte sa peur du vide. Morgane explique qu’elle utilise un casque de réalité virtuelle. Delmas exige qu’elle le prête aux autres pour rétablir l’équité entre les élèves. Morgane proteste, mais il est catégorique. Elle comprend alors que c’est Laura qui l’a dénoncée… A la résidence, Morgane confie à Steve qu’elle doit prêter son casque à cause de Laura. Steve promet de lui en trouver un autre pour qu’elle puisse continuer ses entraînements.



Plus tard, Delmas retrouve Patrick, qui voulait lui parler. Il évoque la fameuse soirée au centre nautique lors du concours. Florence l’accuse de l’avoir violée cette nuit-là. Delmas se souvient pourtant les avoir vus s’embrasser et partir ensemble vers les vestiaires. Selon lui, c’est même Florence qui faisait le premier pas…

Jean-Paul montre à Delmas une vidéo de surveillance datée du 18 juillet. Une femme apparaît en tenue d’ancienne employée : c’est la mère de Vadim. Il pense qu’elle a trafiqué les bouteilles de plongée. Delmas est stupéfait et demande si Patrick est au courant. Jean-Paul répond que non.

À la résidence, Laura et Melvin vérifient le matériel sans attendre Morgane, qui s’en étonne. Melvin lui conseille de tout vérifier. Laura, provocante, s’en prend à sa peur du vide. Morgane est déstabilisée. Laura conclut : « Tu n’es pas prête ! »

Au bar, Enzo a laissé un cadeau pour Thomas après l’avoir quitté ce week-end. Thomas n’ose pas l’ouvrir. Djawad lui propose de le faire à sa place. À l’intérieur : un casse-tête. Plus tard, Thomas et Djawad tentent toujours de résoudre le casse-tête. Barbara, intriguée, les interroge. Djawad lui explique qu’il s’agit du cadeau de rupture d’Enzo.

Plus tard, Gabriel découvre le casse-tête. Il demande à l’essayer et interroge Thomas sur sa relation avec Enzo. Thomas prétend que tout va bien. En quelques instants, Gabriel résout le casse-tête. Il félicite ensuite Barbara pour son déjeuner, ce qui surprend Thomas. Il lui reproche d’être devenu un autre homme depuis sa relation avec Axel.

Au Pavillon des Fleurs, Vanessa confronte Blanche. Elle veut savoir depuis combien de temps elle est au courant du suicide assisté d’Hector. Blanche lui avoue qu’elle le sait depuis trois mois. Vanessa est choquée par son attitude, mais Blanche explique qu’elle respecte simplement le choix d’Hector. Vanessa, elle, refuse d’abandonner et évoque d’autres solutions, d’autres spécialistes.

Ophélie rend visite à Hector. Elle ne lui en veut pas de ne pas avoir parlé plus tôt. Elle lui confie avoir lu sur le suicide assisté et affirme qu’elle ferait sans doute le même choix. Elle lui offre une chemise qu’elle a créée, espérant qu’il la portera le jour venu. Elle promet d’être à ses côtés. Hector est profondément touché.

Hector confronte Vanessa : elle a bloqué le virement pour la clinique suisse. Elle lui rétorque que le rachat de ses parts n’étant pas finalisé, elle en a encore le pouvoir. Hector insiste sur les conséquences de son geste, mais Vanessa assume : elle refuse de le laisser partir et pense qu’un jour, il la remerciera de cette erreur volontaire.

VIDÉO Plus belle la vie du 30 juillet 2025 – extrait vidéo

