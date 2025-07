Plus Belle La Vie spoilers : le bar en danger, Djawad et Thomas s’unissent, les résumés jusqu’au 15 août 2025

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 15 août 2025 – Que va-t-il se passer au Mistral le mois prochain dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 11 au vendredi 15 août 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Dans deux semaines, on peut vous dire que Thomas et Djawad vont s’unir pour tenter de sauver le bar du Mistral, menacé d’une fermeture définitive. Qui en veut à Thomas ? Ils vont tout faire pour le découvrir.

Pendant ce temps là, Patrick tente de reconstruire sa famille alors que Babeth est perdue… Quant à Hector, il semblerait qu’il n’ait pas tout dit à Blanche.



Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 11 au 15 août 2025

Lundi 11 août 2025 (épisode 395) : Alors que le bar du Mistral est menacé d’une fermeture définitive, Djawad a peut-être une solution. À la résidence, les tensions montent entre les deux sœurs Tanguy. Riva, de son côté, s’inquiète de faire bonne impression auprès de quelqu’un d’important.

Mardi 12 août 2025 (épisode 396) : La mission de Djawad et Thomas semblait bien engagée, mais ils rencontrent des difficultés imprévues. Patrick, quant à lui, se démène pour reconstruire sa famille. À la suite d’un écart de conduite, Idriss se fait rappeler à l’ordre par Ariane.

Mercredi 13 août 2025 (épisode 397) : L’équipe du Mistral se sent menacée par un mystérieux ennemi. Patrick prend une initiative citoyenne et se fait féliciter par ses collègues. Au Pavillon des Fleurs, Hector panique à l’approche d’un rendez-vous déterminant.

Jeudi 14 août 2025 (épisode 398) : Une avancée majeure dans l’enquête de Thomas et ses acolytes vient remonter le moral des troupes. À la résidence, le succès de Jules ne profite pas à tout le monde. Côté cœur, Idriss connait un tournant dans sa vie sentimentale.

Vendredi 15 août 2025, épisode 399 : Thomas et Djawad tentent, tant bien que mal, d’avancer dans leur quête, alors qu’Aya reçoit une étrange convocation. Babeth se retrouve dans une situation délicate qui l’oblige à faire un choix. Malgré leur grande complicité, Hector semble cacher quelque chose à Blanche…

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :